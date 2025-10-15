Станислав Черчесов объяснил, как «Ахмату» нужно будет сыграть с московским «Динамо» в РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем выездном матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Динамо» играет дома. Убеждён, что команда будет настроена агрессивно. Соперник быстро выходит в атаку, нам нужно сыграть аккуратно, не терять мячи на своей половине, чтобы нас не ловили на контратаках. Мы до этого играли против «Краснодара», мы бы хотели сыграть так же качественно», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 12-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» пройдёт 19 октября на московской «ВТБ Арене» и начнётся в 19:30 мск. В турнирной таблице лиги у обеих команд по 15 очков в 11 матчах, по дополнительным показателям бело-голубые занимают восьмое место, грозненцы — девятое. 4 октября в выездном матче 11-го тура «Ахмат» проиграл «Краснодару» (0:2), не реализовав ряд опасных моментов, в том числе пенальти.

Видео: Что сказал Черчесов Путину перед Испанией на ЧМ-2018?