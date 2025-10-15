Скидки
«Бежал оттуда куда-нибудь». Кокорин — о переходе из «Фиорентины» в «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своём настрое после трансфера в кипрский клуб из «Фиорентины».

— Вы начали четвертый сезон в «Арисе». Когда сюда приходили, могли представить, что кипрская история окажется такой долгой?
— Вначале — точно нет. Это же была аренда из «Фиорентины». Бежал оттуда куда-нибудь. Никаких мыслей, просто хотел пойти туда, где буду играть, вспомнить вообще, что это такое, набраться нового опыта. А потом, когда всё получилось и в первый же сезон мы выиграли чемпионат и попали в еврокубки (Кокорина в сезоне-2022/23 признали лучшим игроком года на Кипре. — Прим. «Спорт-Экспресс»), уже подумал, что можно связать себя с «Арисом» долгосрочно. И выступать тут до тех пор, пока буду получать удовольствие от футбола.

— Еврокубки тоже повлияли?
— Всё вместе. Вот представьте: прихожу из «Фиорентины», где бюджет — € 200 млн, тяжёлый чемпионат. По его итогам команда два года попадает в Лигу конференций и невероятно этому рада. А тут оказываюсь вроде как непонятно где, никто не слышал про этот клуб. Но мы становимся чемпионами и выходим в группу Лиги Европы. Появляются забытые чувства хороших европейских игр (Кокорин в том групповом турнире забил «Бетису» и «Спарте». — Прим. «Спорт-Экспресс»). Выходишь на них — и понимаешь, что на Кипре мне более реально пробиться даже в Лигу чемпионов, как сейчас «Пафос», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. В конце августа 2022 года россиянин на правах аренды отправился в «Арис».

