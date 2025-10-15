Александр Гришин: во второй половине матча с Боливией у сборной России произошёл провал

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре сборной России в домашнем товарищеском матче с национальной командой Боливии (3:0).

«Надо признать, что с середины второго тайма сборная России играла плохо. Первый тайм был полностью за нами, игра была хорошая. Но во второй половине матча произошёл провал. В таких встречах, когда игра даётся, каждый футболист хочет проявить себя. Соответственно, теряется рисунок игры, дисциплина. И вот за счёт этого сборная Боливии создала два или три опасных момента. Это психология человека: футболист выходит на поле — он хочет показать себя. Из‑за этого и ломается игра.

Но всё равно надо похвалить сборную. Команда провела два хороших матча, мы увидели, что она живёт, прогрессирует, особенно в атакующих действиях. А в обороне нужно провести определенную работу», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч Премьер».

14 октября на московском стадионе «ВТБ Арена» сборная России переиграла национальную команду Боливии с крупным счётом 3:0. В составе подопечных Валерия Карпина отличились Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук на 43-й минуте и Иван Сергеев на 57-й минуте.

Ранее 10 октября сборная России победила в Волгограде команду Ирана со счётом 2:1, голами отметились Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков.

