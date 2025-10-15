Скидки
Хави назвал сборную, которая победит на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны», а также экс-тренер каталонского клуба Хави ответил на блиц-опрос по поводу предстоящего чемпионата мира 2026 года в видео в соцсетях Sky Sports.

Победителем турнира Хави назвал сборную Испании. Лучшим бомбардиром, как и лучшим игроком чемпионата мира 2026 года, станет 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, по мнению бывшего тренера. Командой, которая удивит всех на турнире, Хави считает Марокко. Лучшим молодым игроком испанский футболист назвал центрального 22-летнего полузащитника каталонцев Педри.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в июне и июле в США, Мексике и Канаде.

