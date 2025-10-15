Константин Кучаев во второй раз сыграл за сборную России через пять лет после дебюта

27-летний полузащитник «Ростова» Константин Кучаев во второй раз в своей карьере сыграл за сборную России. В домашнем товарищеском матче с национальной командой Боливии (3:0) Константин вышел на замену на 83-й минуте игры при счёте 3:0 и не отметился результативными действиями.

Примечательно, что первый и единственный до 14 октября 2025 года матч Кучаева за национальную команду состоялся без малого пять лет назад — футболист дебютировал в сборной России 12 ноября 2020 года выездным товарищеским матчем с Молдавией (0:0), в котором вышел на замену в перерыве и провёл на поле весь второй тайм.

Главным тренером «наших парней» в тот момент был Станислав Черчесов, в июле 2021 года его сменил в этой должности нынешний главный тренер Валерий Карпин.

