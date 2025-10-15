Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Кучаев во второй раз сыграл за сборную России через пять лет после дебюта

Константин Кучаев во второй раз сыграл за сборную России через пять лет после дебюта
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний полузащитник «Ростова» Константин Кучаев во второй раз в своей карьере сыграл за сборную России. В домашнем товарищеском матче с национальной командой Боливии (3:0) Константин вышел на замену на 83-й минуте игры при счёте 3:0 и не отметился результативными действиями.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

Примечательно, что первый и единственный до 14 октября 2025 года матч Кучаева за национальную команду состоялся без малого пять лет назад — футболист дебютировал в сборной России 12 ноября 2020 года выездным товарищеским матчем с Молдавией (0:0), в котором вышел на замену в перерыве и провёл на поле весь второй тайм.

Главным тренером «наших парней» в тот момент был Станислав Черчесов, в июле 2021 года его сменил в этой должности нынешний главный тренер Валерий Карпин.

Видео: Свадьба фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева

Материалы по теме
Валерий Карпин объяснил вызов Константина Кучаева в сборную России
Хавбек «Ростова» Константин Кучаев стал лучшим в РПЛ по количеству отборов после 10 туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android