Кокорин рассказал, какой совет дал бы себе 17-летнему

34-летний нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин ответил, что сказал бы себе 17-18-летнему.

— Какой совет дали бы себе 17-18-летнему, когда только заходили в большой футбол?
— Пораньше уехать в Европу, в сильный чемпионат. Только за это обидно. А так не скажу, что у меня где-то, кроме Италии — где просто здоровье не позволило, — не получилось нормально поиграть и проявить себя. Причём странно, что приехал туда и как раз пытался быть суперпрофессионалом, но каждый месяц случалась какая-то дикая травма, каких не бывает.

— А раньше могли уехать?
— Да. Хорошие варианты были, но я сам их не рассматривал. Когда начал играть, очень сильно любил «Динамо» и относился к нему с большим уважением. Потом, когда прошло время и меня попросили оттуда уйти, перешёл в «Зенит» и нормально относился к нему, — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. В конце августа 2022 года россиянин на правах аренды отправился в «Арис».

