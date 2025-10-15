Павел Погребняк выложил фото с Павлюченко, Семшовым и Самедовым

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился фотографией с товарищеского матча сборной России и национальной команды Боливии. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0.

Экс-футболист участвовал в автограф-сессии вместе с бывшим форвардом сборной России Романом Павлюченко и двумя экс-полузащитниками российской национальной команды Игорем Семшовым и Александром Самедовым.

Фото: Телеграм-канал Погребняка

Напомним, в последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.