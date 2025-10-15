«Большие дяди не захотели, чтобы я оставался». Кокорин — о возвращении в «Зенит»

34-летний нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин рассказал, почему после возвращения из тюрьмы покинул «Зенит».

«С «Зенитом» бы, думаю, у меня была бы связана вся судьба до конца карьеры, если бы сам не накосячил с тюрьмой. А когда это произошло, тоже могу их понять — большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться. Никаких обид на «Зенит» не осталось — это моя стопроцентная вина», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

За «Зенит» футболист выступал с 2016 по февраль 2020 года.

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. В конце августа 2022 года россиянин на правах аренды отправился в «Арис».