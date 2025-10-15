Скидки
Кюрасао — Тринидад и Тобаго, результат матча 15 октября 2025, счёт 1:1, отборочный матч КОНКАКАФ к ЧМ-2026

Тринидад и Тобаго сыграл вничью с Кюрасао Дика Адвоката в ЧМ-отборе, Ливай Гарсия не забил
Комментарии

В ночь с 14 на 15 октября мск на поле стадиона «Эргилио Хато» в столице Кюрасао Виллемстаде завершился матч квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 между сборными Кюрасао и Тринидада и Тобаго. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 2. 4-й тур
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Кюрасао
Окончен
1 : 1
Тринидад и Тобаго
1:0 Горре – 19'     1:1 Спайсер – 58'    

На 19-й минуте счёт открыл нападающий сборной Кюрасао Кенджи Горре. На 58-й минуте полузащитник Тайриз Спайсер забил ответный гол тринидадцев.

В составе гостей полный матч провёл нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия, который не отметился результативными действиями.

В группе B отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 возглавляемая бывшим главным тренером «Зенита» и сборной России Диком Адвокатом сборная Кюрасао лидирует, набрав восемь очков в четырёх матчах, на втором месте с шестью очками находится имеющая игру в запасе Ямайка. Третье место с пятью очками в четырёх матчах занимает Тринидад и Тобаго, замыкают таблицу квартета не набравшие очков в трёх играх Бермудские острова.

