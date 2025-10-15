Тринидад и Тобаго сыграл вничью с Кюрасао Дика Адвоката в ЧМ-отборе, Ливай Гарсия не забил

В ночь с 14 на 15 октября мск на поле стадиона «Эргилио Хато» в столице Кюрасао Виллемстаде завершился матч квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 между сборными Кюрасао и Тринидада и Тобаго. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий сборной Кюрасао Кенджи Горре. На 58-й минуте полузащитник Тайриз Спайсер забил ответный гол тринидадцев.

В составе гостей полный матч провёл нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия, который не отметился результативными действиями.

В группе B отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 возглавляемая бывшим главным тренером «Зенита» и сборной России Диком Адвокатом сборная Кюрасао лидирует, набрав восемь очков в четырёх матчах, на втором месте с шестью очками находится имеющая игру в запасе Ямайка. Третье место с пятью очками в четырёх матчах занимает Тринидад и Тобаго, замыкают таблицу квартета не набравшие очков в трёх играх Бермудские острова.