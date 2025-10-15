Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Родина — Челябинск. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Две передачи Месси помогли Аргентине крупно обыграть Пуэрто-Рико в товарищеском матче

Две передачи Месси помогли Аргентине крупно обыграть Пуэрто-Рико в товарищеском матче
Комментарии

В ночь с 14 на 15 октября завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Пуэрто-Рико. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу бело-голубых.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
0 : 6
Аргентина
0:1 Мак Аллистер – 15'     0:2 Монтьель – 23'     0:3 Мак Аллистер – 36'     0:4 Echevarria – 65'     0:5 Мартинес – 79'     0:6 Мартинес – 84'    

В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Алексис Мак Аллистер и форвард Лаутаро Мартинес (оба по два гола), защитник Гонсало Монтьель и один мяч был забит футболистом пуэрториканской сборной Стевенем Эчеверрией в свои ворота. На счету капитана аргентинцев Лионеля Месси две результативные передачи.

Следующий товарищеский матч у сборной Аргентины запланирован на 17 октября с национальной командой Австралии. Игра начнётся в 14:00 мск.

Материалы по теме
«Его тяжело описать словами». Алексей Миранчук — об игре с Месси в МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android