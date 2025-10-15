Две передачи Месси помогли Аргентине крупно обыграть Пуэрто-Рико в товарищеском матче
В ночь с 14 на 15 октября завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Пуэрто-Рико. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу бело-голубых.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
0 : 6
Аргентина
0:1 Мак Аллистер – 15' 0:2 Монтьель – 23' 0:3 Мак Аллистер – 36' 0:4 Echevarria – 65' 0:5 Мартинес – 79' 0:6 Мартинес – 84'
В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Алексис Мак Аллистер и форвард Лаутаро Мартинес (оба по два гола), защитник Гонсало Монтьель и один мяч был забит футболистом пуэрториканской сборной Стевенем Эчеверрией в свои ворота. На счету капитана аргентинцев Лионеля Месси две результативные передачи.
Следующий товарищеский матч у сборной Аргентины запланирован на 17 октября с национальной командой Австралии. Игра начнётся в 14:00 мск.
