Родина — Челябинск. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн высказался о победе Англии над Латвией в матче отбора к ЧМ-2026

Гарри Кейн высказался о победе Англии над Латвией в матче отбора к ЧМ-2026
Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн прокомментировал победу над Латвией (5:0) в матче 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26'     0:2 Кейн – 44'     0:3 Кейн – 45+4'     0:4 Тонишев – 58'     0:5 Эзе – 86'    

«Иногда все выглядит так, будто победа досталась нам легко, но матчи против таких команд могут быть сложными. Мы должны быть полностью сосредоточены в каждой игре, и сегодня мы были на очень высоком уровне. Мы говорим о высоких стандартах, независимо от того, с кем играем, чтобы сохранять нужный импульс. И сегодня это было видно», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии с 18 очками находится на первом месте в турнирной таблице группы К и досрочно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

Кейн — рекордсмен по голам за сборную Англии среди игроков из неанглийского клуба
