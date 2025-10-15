Гарри Кейн высказался о победе Англии над Латвией в матче отбора к ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн прокомментировал победу над Латвией (5:0) в матче 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Иногда все выглядит так, будто победа досталась нам легко, но матчи против таких команд могут быть сложными. Мы должны быть полностью сосредоточены в каждой игре, и сегодня мы были на очень высоком уровне. Мы говорим о высоких стандартах, независимо от того, с кем играем, чтобы сохранять нужный импульс. И сегодня это было видно», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии с 18 очками находится на первом месте в турнирной таблице группы К и досрочно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.