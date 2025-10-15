Ямайка разгромила Бермуды в отборе к ЧМ-2026 с голом Николсона и двумя ассистами Сефаса

В ночь с 14 на 15 октября мск на стадионе «Парк Индепенденс» в Кингстоне завершился матч 4-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборной Ямайки и национальной командой Бермудских островов. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

На 24-й минуте защитник гостей Данте Ливрок срезал мяч в собственные ворота. Две минуты спустя ямайский полузащитник Бобби де Кордова-Рид удвоил счёт с передачи нападающего «Пари НН» Ренальдо Сефаса. На 35-й минуте экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон вновь с передачи Сефаса довёл счёт до крупного. На 76-й минуте хавбек Дуджуан Ричардс установил окончательный результат.

В группе B отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 Ямайка набрала девять очков в четырёх матчах и опередила сборную Кюрасао (восемь очков). Третье место с пятью очками в четырёх матчах занимает Тринидад и Тобаго, замыкают таблицу квартета не набравшие очков в четырёх играх Бермудские острова.