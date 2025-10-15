Скидки
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Томас Тухель отреагировал на победу Англии над Латвией в матче отбора к ЧМ-2026

Томас Тухель отреагировал на победу Англии над Латвией в матче отбора к ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель прокомментировал победу над Латвией (5:0) в матче 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26'     0:2 Кейн – 44'     0:3 Кейн – 45+4'     0:4 Тонишев – 58'     0:5 Эзе – 86'    

«Мы доминируем в матчах, жаждем побед, активно прессингуем против мяча и часто выигрываем мяч на половине поля соперника. Вспомните наш последний гол: Гарри Кейн возвращается на свою половину поля после ошибки партнера по команде, помогает защитить мяч и отбирает его, чтобы Эзе забил», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии с 18 очками находится на первом месте в турнирной таблице группы К и досрочно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

Комментарии
