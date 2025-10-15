Томас Тухель отреагировал на победу Англии над Латвией в матче отбора к ЧМ-2026
Поделиться
Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель прокомментировал победу над Латвией (5:0) в матче 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26' 0:2 Кейн – 44' 0:3 Кейн – 45+4' 0:4 Тонишев – 58' 0:5 Эзе – 86'
«Мы доминируем в матчах, жаждем побед, активно прессингуем против мяча и часто выигрываем мяч на половине поля соперника. Вспомните наш последний гол: Гарри Кейн возвращается на свою половину поля после ошибки партнера по команде, помогает защитить мяч и отбирает его, чтобы Эзе забил», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Сборная Англии с 18 очками находится на первом месте в турнирной таблице группы К и досрочно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.
Комментарии
- 15 октября 2025
-
06:02
-
05:38
-
05:23
-
05:11
-
05:05
-
04:24
-
04:15
-
03:56
-
03:30
-
03:28
-
03:10
-
02:54
-
02:46
-
02:28
-
02:19
-
01:59
-
01:44
-
01:43
-
01:21
-
01:00
-
00:52
-
00:44
-
00:40
-
00:28
-
00:27
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:07
-
00:00
- 14 октября 2025
-
23:58
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:47