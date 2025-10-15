Гарри Кейн высказался о выходе сборной Англии на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн прокомментировал досрочный выход сборной Англии на Чемпионат мира-2026.

«Выход в финальную стадию за два тура до конца и без пропущенных голов — это большое достижение, мы показываем отличный футбол», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Английская национальная команда квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года после победы в матче отбора с Латвией. В этой игре подопечные Томаса Тухеля одержали разгромную победу со счётом 5:0. Кейн поразил ворота соперника на 44-й и 45+4-й минутах. Всего в отборе к мировому первенству англичанин забил шесть мячей в шести играх.