Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на победу над Болгарией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Болгарией (4:0) в матче 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

«Мы повторили рекордную серию сборной Испании без поражений, но это заслуга игроков, а не моя. Мы хотим большего. Эта команда, этот коллектив никогда не устаёт бороться за новые победы, за новые достижения», – приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании одержала четвёртую подряд сухую победу и возглавляет таблицу группы Е. Болгария без набранных очков идёт четвёртой. В следующем туре 15 ноября испанцы сыграют в гостях с Грузией.