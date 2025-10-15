Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на победу над Болгарией
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Болгарией (4:0) в матче 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Болгария
1:0 Мерино – 35' 2:0 Мерино – 57' 3:0 Чернев – 79' 4:0 Оярсабаль – 90+2'
«Мы повторили рекордную серию сборной Испании без поражений, но это заслуга игроков, а не моя. Мы хотим большего. Эта команда, этот коллектив никогда не устаёт бороться за новые победы, за новые достижения», – приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании одержала четвёртую подряд сухую победу и возглавляет таблицу группы Е. Болгария без набранных очков идёт четвёртой. В следующем туре 15 ноября испанцы сыграют в гостях с Грузией.
