Глава РФС Дюков: отношение многих европейских стран к возвращению России сильно изменилось

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал текущую ситуацию с отношением европейских стран к гипотетическому возвращению сборных и клубов из России в международные турниры.

«Отношение стран и их позиция касательно возвращения России на международную арену действительно очень поменялось. Я говорю и о европейских странах в том числе. Не у всех стран и федераций она изменилась, но у многих — в лучшую сторону. Это даёт надежду», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах решениям УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

