Стогниенко: сборную Италии ждут матчи квалификационного плей-офф ЧМ и неприятные мысли

Комментатор Okko Владимир Стогниенко прокомментировал победу сборной Италии над национальной командой Израиля в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 (3:0).

«Гаттузо приведёт свою команду ко второму месту в отборочной группе I. Но игра сборной Италии остаётся противоречивой, мягко говоря. С одной стороны, Италия пытается играть в симпатичный созидательный футбол. С другой — ярко проваливается в обороне, и Доннарумма в матче со сборной Израиля спасал свою команду дважды.

Сильнейшее звено команды — центральные полузащитники Тонали и Барелла, но победу в Удине принёс лично Ретеги — заработал и забил пенальти, потом в одиночку отобрал мяч и запустил мяч в дальний угол. Итальянцев ждут матчи квалификационного плей-офф и неприятные мысли о том, что в плей-офф собственно чемпионата мира четырёхкратные чемпионы мира не появлялись с 2006-го», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сборная Италии занимает второе место в группе I отборочного турнира УЕФА к ЧМ-2026, набрав 15 очков в шести матчах. Отставание «скуадра адзурра» от лидирующей сборной Норвегии составляет три очка.

