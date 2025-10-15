Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: Педри — просто потрясающий футболист

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после матча с Болгарией (4:0) в 4-м туре группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года прокомментировал игру полузащитника «Барселоны» Педри.

«Педри — просто потрясающий футболист. Он видит то, чего не видит никто другой», – приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

За сборную Испании Педри провёл 38 матчей, в которых забил пять мячей.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Барселоной» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.