Переход Вирца в «Ливерпуль» — худший летний трансфер в АПЛ по версии Sports Illustrated

Переход немецкого полузащитника Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за £ 116 млн стал самым худшим трансфером клубов английский Премьер-лиги в летнее трансферное окно по версии Sports Illustrated. В 10 матчах за клуб хавбек отдал одну голевую передачу.

Полностью топ-10 худших трансферов летнего межсезонья в АПЛ выглядит следующим образом:

Флориан Вирц – из «Байера» в «Ливерпуль» за £ 116 млн. 0+1 баллов по системе «гол+пас». Милош Керкез – из «Борнмута» в «Ливерпуль» за £ 40 млн. 0+0 баллов по системе «гол+пас». Джейми Гиттенс – из «Боруссии» Дортмунд в «Челси» за £ 51,5 млн. 0+0 баллов по системе «гол+пас». Йоан Висса – из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за £ 55 млн. 0+0 баллов по системе «гол+пас». Александер Исак – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за £ 125 млн. 1+1 баллов по системе «гол+пас». Джеймс Траффорд – из «Бёрнли» в «Манчестер Сити» за £ 31 млн. Четыре пропущенных гола в четырёх матчах. Жан-Клер Тодибо – из «Ниццы» в «Вест Хэм» за £ 32,8 млн. 0+0 баллов по системе «гол+пас». Мадс Хермансен – из «Лидса» в «Вест Хэм» за £ 20 млн. 11 пропущенных голов в четырёх матчах. Энтони Эланга – из «Ноттингем Форест» в «Ньюкасл» за £ 55 млн. 0+0 баллов по системе «гол+пас». Тьерно Барри – из «Вильярреала» в «Эвертон» за £ 27 млн. 0+0 баллов по системе «гол+пас».

«Ливерпуль» потратил £ 420 млн на трансферы нынешним летом, установив клубный рекорд.