Семак рассказал о реакции Педро на решение «Зенита» не отпускать его на чемпионат мира U20

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как полузащитник Педро отреагировал на решение санкт-петербургского клуба не отпускать его на чемпионат мира U20.

«По поводу непоездки Педро на молодёжный чемпионат мира всё было чётко и понятно — позиция клуба и позиция Педро как игрока, у которого контракт с клубом. Он с пониманием воспринял это. По его настроению можно сказать то же самое. Была договорённость, что, если сборная Бразилия выйдет из группы, он присоединится к ним. Они не вышли. Педро остался. Получилось провести время с семьёй. Думаю, этому он тоже рад», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.