Лионель Месси побил мировой рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый мировой рекорд по результативным передачам в матчах за национальные команды. В товарищеском матче со сборной Пуэрто-Рико (6:0) на счету Месси два результативных паса, всего за карьеру Лионель оформил 60 голевых передач в футболке сборной Аргентины.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
0 : 6
Аргентина
0:1 Мак Аллистер – 15' 0:2 Монтьель – 23' 0:3 Мак Аллистер – 36' 0:4 Echevarria – 65' 0:5 Мартинес – 79' 0:6 Мартинес – 84'
Благодаря этому Месси опередил по количеству результативных передач американца Лэндона Донована и нападающего сборной Бразилии Неймара, в активе которых по 58 голевых пасов за свои сборные (по данным ряда источников, количество результативных передач Неймара составляет не 58, а 59).
