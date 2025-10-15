Лионель Месси побил мировой рекорд по голевым передачам в матчах за сборные

38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый мировой рекорд по результативным передачам в матчах за национальные команды. В товарищеском матче со сборной Пуэрто-Рико (6:0) на счету Месси два результативных паса, всего за карьеру Лионель оформил 60 голевых передач в футболке сборной Аргентины.

Благодаря этому Месси опередил по количеству результативных передач американца Лэндона Донована и нападающего сборной Бразилии Неймара, в активе которых по 58 голевых пасов за свои сборные (по данным ряда источников, количество результативных передач Неймара составляет не 58, а 59).

