Игрок «Спартака» Умяров подвёл личные итоги дебютного вызова в сборную России
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров подвёл личные итоги дебютного вызова в сборную России. Хавбека пригласили в национальную команду на октябрьский сбор, в рамках которого россияне сыграли с Ираном (2:1) и Боливией (3:0). Наиль сыграл и с иранцами, и с боливийцами, суммарно проведя на поле 49 минут.
«Понятное дело, хочется выходить в стартовом составе сборной России. Одно дело — желание, а другое — то, что имеем. Даже те 30 минут, которые выделяются, хотелось провести на максимальном уровне. На прошедшем сборе как минимум познакомился с тренерским штабом, требованиями и командой. Дальше будет видно», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
