Игрок «Спартака» Умяров подвёл личные итоги дебютного вызова в сборную России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров подвёл личные итоги дебютного вызова в сборную России. Хавбека пригласили в национальную команду на октябрьский сбор, в рамках которого россияне сыграли с Ираном (2:1) и Боливией (3:0). Наиль сыграл и с иранцами, и с боливийцами, суммарно проведя на поле 49 минут.

«Понятное дело, хочется выходить в стартовом составе сборной России. Одно дело — желание, а другое — то, что имеем. Даже те 30 минут, которые выделяются, хотелось провести на максимальном уровне. На прошедшем сборе как минимум познакомился с тренерским штабом, требованиями и командой. Дальше будет видно», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.