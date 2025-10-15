Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров подвёл личные итоги дебютного вызова в сборную России

Игрок «Спартака» Умяров подвёл личные итоги дебютного вызова в сборную России
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров подвёл личные итоги дебютного вызова в сборную России. Хавбека пригласили в национальную команду на октябрьский сбор, в рамках которого россияне сыграли с Ираном (2:1) и Боливией (3:0). Наиль сыграл и с иранцами, и с боливийцами, суммарно проведя на поле 49 минут.

«Понятное дело, хочется выходить в стартовом составе сборной России. Одно дело — желание, а другое — то, что имеем. Даже те 30 минут, которые выделяются, хотелось провести на максимальном уровне. На прошедшем сборе как минимум познакомился с тренерским штабом, требованиями и командой. Дальше будет видно», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    
Материалы по теме
Ледяхов оценил дебют полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android