Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 15 октября

Сегодня, 15 октября, состоятся матчи 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России на 15 октября (время — московское):

14:30. «Енисей» (Красноярск) – «Уфа»;

17:00. «Родина» (Москва) – «Челябинск»;

18:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «КАМАЗ» (Набережные Челны);

18:00. «Шинник» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижнекамск);

19:30. «Арсенал» (Тула) – «Сокол» (Саратов).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».