Дмитрий Баринов рассказал о ситуации с новым контрактом с «Локомотивом»

Российский полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о ситуации с новым контрактом с московским клубом. Действующее соглашение опытного полузащитника с железнодорожниками рассчитано до лета 2026 года. Баринов — воспитанник «Локомотива», за первую команду он играет с 2016 года.

– Нет обновлений по ситуации с контрактом?

– Нет, – приводит слова Баринова Metaratings.

В нынешнем сезоне 29-летний Дмитрий провёл 16 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 9 млн.