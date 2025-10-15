Вратарь Джордан Пикфорд больше года не пропускает голов за сборную Англии

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд после победы в составе «трёх львов» в матче 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года над сборной Латвии (5:0) продлил свою «сухую» серию в национальной команде. Вратарь не пропускает голов в футболке Англии более года.

Последний раз Пикфорд дал забить гол в ворота сборной Англии 10 октября 2024 года в матче 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором его команда уступила Греции со счётом 1:2. После этого вратарь «ирисок» сыграл «на ноль» во встречах с Грецией (3:0), Ирландией (5:0), Албанией (2:0), Латвией (3:0), Андоррой (дважды — 1:0, 2:0), Сербией (5:0), Уэльсом (3:0) и Латвией (5:0).

Напомним, подопечные Томаса Тухеля первыми среди европейских сборных вышли на чемпионат мира — 2026.