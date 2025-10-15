Вратарь Джордан Пикфорд больше года не пропускает голов за сборную Англии

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд после победы в составе «трёх львов» в матче 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года над сборной Латвии (5:0) продлил свою «сухую» серию в национальной команде. Вратарь не пропускает голов в футболке Англии более года.
Последний раз Пикфорд дал забить гол в ворота сборной Англии 10 октября 2024 года в матче 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором его команда уступила Греции со счётом 1:2. После этого вратарь «ирисок» сыграл «на ноль» во встречах с Грецией (3:0), Ирландией (5:0), Албанией (2:0), Латвией (3:0), Андоррой (дважды — 1:0, 2:0), Сербией (5:0), Уэльсом (3:0) и Латвией (5:0).
Напомним, подопечные Томаса Тухеля первыми среди европейских сборных вышли на чемпионат мира — 2026.
- 15 октября 2025
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:43
-
10:36
-
10:30
-
10:16
-
10:13
-
10:02
-
09:52
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:03
-
08:59
-
08:50
-
08:31
-
08:30
-
06:47
-
06:02
-
05:38
-
05:23
-
05:11
-
05:05
-
04:24
-
04:15
-
03:56
-
03:30
-
03:28
-
03:10
-
02:54