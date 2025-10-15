«Мне нужно было отстоять тренерское достоинство». Федотов — о судебном процессе с ЦСКА

Бывший главный тренер профессионального футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов высказался о тяжбе с армейцами в Спортивном арбитражном суде (CAS). Федотов работал в ЦСКА с 2022 по 2024 год. Летом 2024-го армейцы объявили об уходе российского специалиста. Позднее Федотов обратился в CAS с требованием возмещения компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения. В итоге суд обязал клуб выплатить специалисту € 630 тыс., когда он требовал € 2,1 млн.

«Считаю, что весь этот процесс — одно большое недоразумение. С моей стороны нужно было отстоять тренерское достоинство. Так в жизни бывает, не вижу в этом какого-то криминала. Расставания не всегда бывают простыми. Слава богу, что это завершилось. Это длительная история наматывания соплей, которая обрастает различными неправдоподобными слухами. Люди делают какие-то выводы, а этого и близко не было. Пожали друг другу руки и продолжаем жить дальше», — приводит слова Федотова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что под руководством Федотова ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России.