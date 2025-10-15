Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак ответил, рассматривали ли в «Зените» вариант с возвращением Кузяева

Семак ответил, рассматривали ли в «Зените» вариант с возвращением Кузяева
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, рассматривали ли сине-бело-голубые вариант с возвращением в клуб хавбека Далера Кузяева. Осенью полузащитник на правах свободного агента присоединился к «Рубину». За «Зенит» Далер выступал с 2017 по 2023 год.

— Удивлены, что Кузяев в Россию?
— Не удивлён. Думаю, он всё равно рассматривал этот вариант. Надеюсь, что Далер как можно скорее наберёт форму и будет радовать болельщиков своей игрой. Он прекрасный футболист. Рад, что он вернулся.

— «Зенит» не рассматривал вариант с подписанием Кузяева?
— Очень скоротечно прошло время его перехода. Естественно, состав у «Зенита» укомплектован. Наверное, за короткое время принять решение было достаточно сложно. Поэтому он выбрал то предложение, которое было уже на столе, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Сергей Семак с иронией отреагировал на вопрос о возможном увольнении из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android