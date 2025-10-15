Семак ответил, рассматривали ли в «Зените» вариант с возвращением Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, рассматривали ли сине-бело-голубые вариант с возвращением в клуб хавбека Далера Кузяева. Осенью полузащитник на правах свободного агента присоединился к «Рубину». За «Зенит» Далер выступал с 2017 по 2023 год.

— Удивлены, что Кузяев в Россию?

— Не удивлён. Думаю, он всё равно рассматривал этот вариант. Надеюсь, что Далер как можно скорее наберёт форму и будет радовать болельщиков своей игрой. Он прекрасный футболист. Рад, что он вернулся.

— «Зенит» не рассматривал вариант с подписанием Кузяева?

— Очень скоротечно прошло время его перехода. Естественно, состав у «Зенита» укомплектован. Наверное, за короткое время принять решение было достаточно сложно. Поэтому он выбрал то предложение, которое было уже на столе, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.