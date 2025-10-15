The Guardian составил список 60 самых перспективных игроков. В нём три представителя СНГ

Издание The Guardian опубликовало список 60 самых перспективных игроков 2008 года рождения. В него вошли нападающий казахстанского «Кайрата» Дастан Сатпаев, защитник тбилисского «Динамо» Саба Харебашвили и форвард узбекистанского «Бунёдкора» Садриддин Хасанов.

Помимо них, в рейтинг включили: двух игроков «Барселоны» – вингера Тони Фернандеса и полузащитника Нико Гильена, итальянского нападающего «Боруссии» Дортмунд Самуэля Инасио, атакующего хавбека «Баварии» Карла Леннарта и форварда «ПСЖ» Ибрагима Мбайе. Последний успел провести девять матчей за парижский клуб во всех турнирах в нынешнем сезоне, в том числе выйти в стартовом составе на встречу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). С полным списком 60 талантливейших футболистов 2008 года рождения можно ознакомиться на сайте The Guardian.