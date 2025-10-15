Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Guardian составил список 60 самых перспективных игроков. В нём три представителя СНГ

The Guardian составил список 60 самых перспективных игроков. В нём три представителя СНГ
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Guardian опубликовало список 60 самых перспективных игроков 2008 года рождения. В него вошли нападающий казахстанского «Кайрата» Дастан Сатпаев, защитник тбилисского «Динамо» Саба Харебашвили и форвард узбекистанского «Бунёдкора» Садриддин Хасанов.

Помимо них, в рейтинг включили: двух игроков «Барселоны» – вингера Тони Фернандеса и полузащитника Нико Гильена, итальянского нападающего «Боруссии» Дортмунд Самуэля Инасио, атакующего хавбека «Баварии» Карла Леннарта и форварда «ПСЖ» Ибрагима Мбайе. Последний успел провести девять матчей за парижский клуб во всех турнирах в нынешнем сезоне, в том числе выйти в стартовом составе на встречу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). С полным списком 60 талантливейших футболистов 2008 года рождения можно ознакомиться на сайте The Guardian.

Материалы по теме
Звезда «Кайрата» Сатпаев высказался об игре с «Реалом», упомянув разгром от «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android