Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, что следит за «Кайратом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что следит за выступлениями казахстанского «Кайрата» в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Клуб впервые пробился в общий этап престижного еврокубка. Однако в двух стартовых матчах «Кайрат» потерпел два разгромных поражения — 1:4 от лиссабонского «Спортинга» и 0:5 от мадридского «Реала».

«Матчи «Кайрата» смотрим, наблюдаем. Приятно, когда команда играет в Лиге чемпионов. Зависти у меня нет — ни к кому, ни за что. И скучания по еврокубкам нет. Есть работа, некогда скучать», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.