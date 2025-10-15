Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, что следит за «Кайратом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, что следит за «Кайратом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что следит за выступлениями казахстанского «Кайрата» в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Клуб впервые пробился в общий этап престижного еврокубка. Однако в двух стартовых матчах «Кайрат» потерпел два разгромных поражения — 1:4 от лиссабонского «Спортинга» и 0:5 от мадридского «Реала».

«Матчи «Кайрата» смотрим, наблюдаем. Приятно, когда команда играет в Лиге чемпионов. Зависти у меня нет — ни к кому, ни за что. И скучания по еврокубкам нет. Есть работа, некогда скучать», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Казахстанский бизнесмен подарил машину 18-летнему вратарю «Кайрата». Видео
Истории
Казахстанский бизнесмен подарил машину 18-летнему вратарю «Кайрата». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android