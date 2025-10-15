Данил Глебов порассуждал, было бы ему интересно провести матч с Боливией на выезде

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Данил Глебов порассуждал, было бы ему интересно провести матч с национальной командой Боливией на выезде. Домашний стадион сборной Боливии — «Эль-Альто», арена расположена в одноимённом городе на высоте 4150 метров над уровнем моря.
— Было бы интересно сыграть ответный матч в таких условиях?
— Если футболисты, которые играют в Европе, а там задыхаются. Наверное, там реально что-то не так. Было бы интересно задохнуться там (смеётся).
Не думаю, что Бразилия была не готова — там всем тяжело. В тех условиях совсем другая нагрузка на организм. Адаптация должна быть, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Накануне, 14 октября, россияне обыграли боливийцев в товарищеском матче, который прошёл в Москве.
