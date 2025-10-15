В «Кайрате» объяснили, почему командой руководит не иностранный специалист

Председатель наблюдательного совета казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев объяснил, почему команду возглавляет Рафаэль Уразбахтин, а не иностранный специалист.

«Во-первых, Рафаэль как футболист был зрелым. Он играл и за национальную сборную. К нам он пришёл работать десять лет назад, прошёл все этапы подготовки. За десять лет у нас много чего происходило, и он присутствовал на всех этих изменениях, которые мы старались сделать в клубе.

Даже когда мы приглашали иностранных тренеров, мы всегда ориентировались, чтобы кто-то представлял интересы клуба с тренером из-за рубежа. Рафаэль Радикович был одним из тех, кто работал и с Бердыевым, и с Кержаковым. Поэтому у него хороший опыт. Обычно второй тренер знает даже больше, чем старший», – приводит слова Боранбаева Sports.kz.

Под руководством Уразбахтина клуб из Алма-Аты впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.