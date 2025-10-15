Палестина отреагировала на победу сборной Италии над Израилем
Официальный представитель Палестины при ООН отреагировал на победу сборной Италии над Израилем (3:0) в матче отборочного раунда к чемпионату мира — 2026, опубликовав в социальной сети X эмодзи спагетти.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Израиль
1:0 Ретеги – 45+2' 2:0 Ретеги – 74' 3:0 Манчини – 90+3'
Матч между Италией и Израилем состоялся накануне, 14 октября. Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. В следующем туре квалификации сборная Италии встретится с Молдавией (13 ноября). Израиль также сыграет с Молдавией, но 16 ноября.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
