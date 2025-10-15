«Торпедо» объявило об увольнении Дмитрия Парфёнова
Московское «Торпедо» официально объявило об увольнении Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — написала пресс-служба автозаводцев.
Стоит отметить, что на тренерском мостике «Торпедо» в текущем сезоне работали уже четыре специалиста: Олег Кононов, Сергей Жуков (и.о.), Павел Кирильчик (и.о.) и Дмитрий Парфёнов. Следующий тренер станет для «Торпедо» пятым в нынешнем сезоне.
После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
