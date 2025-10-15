Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин похвалил РФС за организацию матчей сборной России с Ираном и Боливией в октябре. Иранцев россияне обыграли со счётом 2:1, а над боливийцами одержали победу — 3:0.

«Конечно, матч был интересным, особенно первый тайм, с Боливией. Во-первых, активная игра двух команд. Больше внимания было на атаку. Моментов было немного, на мой взгляд, при таких атакующих действиях. Но их хорошо реализовала наша сборная. Мне кажется, всё идёт в правильном направлении.

Опять увидели новых игроков. Понравился Бевеев — правый защитник сборной. Наверное, эти два матча были очень полезные. Мы из международной программы не выходим. В этом плане РФС молодцы, находят матчи. Вчера была хорошая игра. Болельщикам, я думаю, тоже понравилось», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.