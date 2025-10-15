Дурново прокомментировал результат матча отбора на ЧМ-2026 Португалия — Венгрия

Комментатор Okko Алексей Дурново подвёл итоги матча отбора на чемпионат мира — 2026, в котором встретились сборные Португалии и Венгрии. Игра завершилась вничью (2:2).

«Чем подкупает сборная Венгрии — в ней уже давно нет таких мастеров, которые были в 60-е и тем более 50-е годы. Уже не родит, к сожалению, венгерская земля новых Пушкашей, Кочишей, Флорианов Альбертов. Но есть Собослаи, есть просто крепкие ребята, которые не сдаются никогда и до конца играют. И это, конечно, восторг, потому что сборная Португалии гораздо мощнее. Сборная Португалии себя прекрасно чувствует без Леау, который занимается стримами, без травмированного Канселу. У них прекрасный и укомплектованный состав, куча звёздных игроков. Практически на каждой позиции, кроме вратарской, по звезде, а то и по две. И вот этой сборной Португалии в Португалии сборная Венгрии даёт бой! Отчаянно сопротивляется и спасает ничью на 91-й минуте.

Главный итог этой истории в том, что поездка сборной Португалии на чемпионат мира пока откладывается. Они могли выйти, учитывая, что там Ирландия обыграла Армению. Если бы они победили, они бы уже сегодня стали участниками чемпионата мира. Но за две минуты до свистка венгры сравняли. Более того, могли в концовке даже забить, потому что шли вперёд как оголтелые. Это очень здорово.

Хотя сборная Португалии на чемпионат мира всё равно выйдет. Ей осталось выиграть только одну игру. И в ноябре она это сделает. Уж как-нибудь она справится либо с Ирландией, либо с Арменией, либо с обеими. А вот для сборной Венгрии будет интересная битва за второе место в группе. Если венграм в итоге удастся со второго места и через плей-офф попасть на ЧМ, это будет очень здорово. Их 40 лет там не было, но это будет история про команду, которая бьётся и добивается. Вот как про мышку, которая плескалась в молоке, тонула, а в итоге взбила молоко в масло и спаслась», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата».