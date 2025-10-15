Скидки
«Торпедо» сменило четвёртого тренера c начала текущего сезона

«Торпедо» сменило четвёртого тренера c начала текущего сезона
Московское «Торпедо» сменило четвёртого тренера c начала текущего сезона Лиги Pari. Сегодня, 15 октября, пресс-служба чёрно-белых объявила о расставании с Дмитрием Парфёновым, ранее команду тренировали Олег Кононов, Сергей Жуков (и.о.), и Павел Кирильчик (и.о.).

По состоянию на сегодняшний день «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, набрав 10 очков.

В следующем матче Первой лиги чёрно-белые сыграют с ярославским «Шинником» на домашней арене. Игра состоится 20 октября, стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. Отметим, что по итогам прошлого сезона «Торпедо» завоевало путёвку в Мир РПЛ, но из-за коррупционного скандала было понижено в классе.

