Иличич — об «Аталанте»: мы могли играть с закрытыми глазами и всё равно забивать

Бывший полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич, на данный момент выступающий в составе словенского «Копера», высказался об игре итальянской команды под руководством Джан Пьеро Гасперини.

«Два года назад я встретил Паратичи в Лондоне. Он сказал мне, что у нас была атака, способная выиграть скудетто. Вот тогда я всё понял. Я, Папу (Алехандро Гомес), Мурьель, Пашалич… мы могли играть с закрытыми глазами и всё равно забивать. То, что мы делали, не смог бы сделать никто другой. Мы были сильны, волшебны.

Два гола на «Энфилде» (победа над «Ливерпулем» со счётом 2:0 25 ноября 2020 года), пять в ворота «Милана» (выигрыш 5:0, 22 декабря 2019 года), пять в ворота «Пармы» (победа 5:0, 6 января 2020 года). Эта команда осталась без трофея. Мы играли в двух финалах Кубка Италии, но в финале 2019 года я словно и не играл», – приводит слова Иличича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, бергамаски проиграли в финале Кубка Италии «Лацио» (0:2, 2019 год) и «Ювентусу» (1:2, 2021 год). Единственным трофей в период работы Гасперини «Аталанта» выиграла без Иличича, одолев в финале Лиги Европы сезона-2023/2024 «Байер» со счётом 3:0.