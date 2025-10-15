Сёмин считает, что защитник ЦСКА Дивеев будет готов к матчу с «Локомотивом»
Известный отечественный тренер Юрий Сёмин считает, что защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев сможет принять участие в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом».
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Дивеев сыграл один тайм с Боливией, как вы думаете, сможет ли он восстановиться к матчу с «Локомотивом»?
— К таким матчам всегда футболисты выздоравливают. Поэтому я думаю, что Дивеев к матчу с «Локомотивом» будет готов играть, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Напомним, Дивеев пропустил товарищеский матч сборной России с Ираном, в котором команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 2:1. В прошедшем 14 октября матче сборной с Боливией Дивеев провёл на поле 46 минут.
