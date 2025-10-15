Дембеле ведёт переговоры с «ПСЖ» об улучшении условий контракта после выигрыша «ЗМ»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле попросил парижский клуб улучшить условия его контракта после выигрыша «Золотого мяча» — 2025. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации французского издания, на данный момент продолжаются переговоры между спортивным советником «ПСЖ» Луишем Кампушем и Муссой Сиссоко, представляющим интересы Дембеле. Столичный клуб заинтересован в продлении француза, при этом отмечая коллективный характер успеха команды. По нынешнему соглашению экс-футболист «Барселоны» получает € 18 млн до вычета налогов.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.