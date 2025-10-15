Станислав Черчесов обозначил, как изменилась РПЛ за 10 лет

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил, как изменилась Мир Российская Премьер-Лига за последние 10 лет. Черчесов возглавил «Ахмат» летом 2025-го, до этого последним клубом специалиста в РПЛ было московское «Динамо», которое он покинул в 2015 году.

«РПЛ изменилась. Конкуренция бывает в любой лиге. Другое дело, что тогда в «Динамо» у меня были Кевин Кураньи, Балаж Джуджак, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Самба, Владимир Габулов, Матье Вальбуэна. В «Зените» играли Халк, Аксель Витсель, Эсекьель Гарай, Роман Широков, Андрей Аршавин и так далее. Сегодня таких имён я не замечаю. Другое дело, что есть конкурентная лига, на своём уровне идёт конкуренция, идёт интерес», — приводит слова Черчесова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).