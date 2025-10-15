Скидки
Президент «Ростова» подал в отставку — источник

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подал в отставку. Он принял такое решение по собственному желанию, сообщает интернет-портал «РБ Спорт».

Кто заменит Арутюнянца во главе южного клуба — неизвестно. Соответствующее решение будет приниматься советом директоров «Ростова».

Отмечается, что Арутюнянц, несмотря на уход с поста президента, остаётся акционером «Ростова». Он занимал должность главы клуба с 2017 года.

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 13 очков за 11 матчей. В ближайшем туре южный клуб сыграет со «Спартаком».

