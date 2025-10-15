Сёмин выделил игрока «Ахмата» Садулаева после матчей сборной России
Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева в товарищеском матче между сборными России и Боливии. Россияне одержали победу со счётом 3:0, форвард отметился голом на 18-й минуте.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Надо сборную России делать не на базе клуба РПЛ, а на лучших игроках. Садулаев прекрасно играл с Боливией. Мне он тоже понравился. Видите как, есть из других команд игроки.
Информация хорошая, потому что много игроков посмотрели. И зрители, и тренеры теперь имеют о них полное представление», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Садулаев в 11 встречах не забил голов и отдал две результативные передачи.
