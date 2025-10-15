Сёмин выделил игрока «Ахмата» Садулаева после матчей сборной России

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева в товарищеском матче между сборными России и Боливии. Россияне одержали победу со счётом 3:0, форвард отметился голом на 18-й минуте.

«Надо сборную России делать не на базе клуба РПЛ, а на лучших игроках. Садулаев прекрасно играл с Боливией. Мне он тоже понравился. Видите как, есть из других команд игроки.

Информация хорошая, потому что много игроков посмотрели. И зрители, и тренеры теперь имеют о них полное представление», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Садулаев в 11 встречах не забил голов и отдал две результативные передачи.