Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин выделил игрока «Ахмата» Садулаева после матчей сборной России

Сёмин выделил игрока «Ахмата» Садулаева после матчей сборной России
Комментарии

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева в товарищеском матче между сборными России и Боливии. Россияне одержали победу со счётом 3:0, форвард отметился голом на 18-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Надо сборную России делать не на базе клуба РПЛ, а на лучших игроках. Садулаев прекрасно играл с Боливией. Мне он тоже понравился. Видите как, есть из других команд игроки.

Информация хорошая, потому что много игроков посмотрели. И зрители, и тренеры теперь имеют о них полное представление», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Садулаев в 11 встречах не забил голов и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Россия раскатала участника стыков ЧМ-2026. Забила три за 39 минут!
Россия раскатала участника стыков ЧМ-2026. Забила три за 39 минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android