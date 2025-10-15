Скидки
Олег Кононов вернулся на пост главного тренера «Торпедо»

Московское «Торпедо» официально объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Специалист будет готовить команду к ближайшему матчу с «Велесом».

Отмечается, что решение о назначении Кононова принято учредителями футбольного клуба «Торпедо».

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года по август 2025-го. Под его руководством в минувшем сезоне Первой лиги команда заняла второе место и вышла в РПЛ, но позднее была исключена из высшего дивизиона. На старте нового сезона тренера убрали из-за неубедительных результатов.

Стоит отметить, что на тренерском мостике «Торпедо» в текущем сезоне, помимо Кононова, работали три специалиста: Сергей Жуков (и.о.), Павел Кирильчик (и.о.) и Дмитрий Парфёнов.

После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«Торпедо» сменило четвёртого тренера c начала текущего сезона
