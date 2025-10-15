Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Агкацев назвал самого принципиального соперника «Краснодара» в РПЛ

Станислав Агкацев назвал самого принципиального соперника «Краснодара» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, матчи с каким клубом Российской Премьер-Лиги считает наиболее принципиальными.

— У «Краснодара» нет дерби в классическом понимании этого слова, но кто самый принципиальный соперник?
— Последние два года мы до последнего тура боролись за чемпионство с «Зенитом» — наверное, они. У нас и матчи получаются очень интересные. К сожалению, последний проиграли, но было очень атмосферно, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последний матч «Краснодара» и «Зенита» состоялся в рамках 9-го тура чемпионата России. Победу со счётом 2:0 одержала команда из Санкт-Петербурга. Встреча второго круга пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 11 апреля 2026 года.

Материалы по теме
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android