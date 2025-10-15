Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Станислав Агкацев оценил шансы сборной России на чемпионате мира — 2026

Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев оценил шансы сборной России на чемпионате мира — 2026 в случае допуска национальной команды к международным турнирам. ЧМ-2026 пройдёт в трёх странах: США, Мексике и Канаде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Как бы Россия выступила на ЧМ-2026, если бы нас вернули? Не знаю, но надеюсь, что удачно. Выход из группы? Я надеюсь, что да, боролись бы», – приводит слова Агкацева Metaratings.

Накануне сборная России провела товарищеский матч с Боливией. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0.

