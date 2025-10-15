Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
«Мы бы дошли до финала Лиги чемпионов». Иличич — об «Аталанте» в сезоне-2019/2020

Бывший полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич, на данный момент выступающий в составе словенского «Копера», вспомнил выступление итальянской команды в Лиге чемпионов сезона-2019/2020.

«Многие говорят мне: «Если бы не случилось то, что случилось — COVID, депрессия и всё такое — где бы ты оказался?» Не знаю, но мы бы дошли до финала Лиги чемпионов. Я был в беспрецедентной форме, и мы никого не боялись. Приедет «Реал» Мадрид? Ладно, но покажите, что вы лучше нас. Такова была наша мысль. И «Аталанта» в Валенсии изменила историю футбола. Мы стали примером. А тем временем мир начал останавливаться, свет погас...» – приводит слова Иличича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, клуб из Бергамо дошёл до 1/4 финала ЛЧ, где проиграл финалисту турнира «ПСЖ» со счётом 1:2. До этого команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Валенсию» с общим счётом 8:4.

