Экс-тренер ЦСКА Федотов рассказал о своих взаимоотношениях с Гинером и Бабаевым

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с президентом и генеральным директором московского клуба Евгением Гинером и Романом Бабаевым соответственно.

«По всей карьере у меня с клубами очень хорошие и стабильные отношения, можно сказать, семейные. Не знаю, как у них, а у меня в этом отношении нет никаких претензий. Жизнь так устроена, и я просто благодарен за новые вызовы, за встречу с новыми людьми, интересную работу. Это очень квалифицированные и интересные люди. В любой семье бывают разногласия, не более того. Наша совместная задача — сглаживать острые углы», — приводит слова Федотова «РИА Новости Спорт».

Федотов работал в ЦСКА с 2022 по 2024 год. Летом 2024-го армейцы объявили об уходе российского специалиста. Отметим, что под руководством Владимира Федотова ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России.

