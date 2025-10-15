Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, почему он не перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, почему он не перешёл в клуб из Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой несостоявшийся переход в клуб из Саудовской Аравии. Бразильцем интересовался «Аль-Хиляль», но в итоге футболист остался в каталонской команде, продлив контракт до 2028 года.

«Я в футболе с 15 лет. В моей жизни было и хорошее, и плохое, поэтому пришло время подумать, что пора позаботиться о себе и своей семье. Предложение, которое мы получили из Саудовской Аравии, меня потрясло. Оно решило бы мою личную жизнь, жизнь моих родителей, моего сына и многих других людей.

Конечно, мы думали об уходе (из «Барселоны»), я посчитал, что, возможно, сейчас самое подходящее время для этого, но потом мы поговорили с тренером (Ханс-Дитером Фликом), сначала по телефону, а затем лично в начале предсезонки, и ему удалось убедить меня остаться. И я рад, что он это сделал», — приводит слова Рафиньи ESPN.

В сезоне-2024/2025 Рафинья сыграл 57 матчей во всех соревнованиях, где забил 34 гола и сделал 25 ассистов. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Ни один журналист не поставил Рафинью на первое место в голосовании за «ЗМ»
Истории
Ни один журналист не поставил Рафинью на первое место в голосовании за «ЗМ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android