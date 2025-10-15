Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, почему он не перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой несостоявшийся переход в клуб из Саудовской Аравии. Бразильцем интересовался «Аль-Хиляль», но в итоге футболист остался в каталонской команде, продлив контракт до 2028 года.

«Я в футболе с 15 лет. В моей жизни было и хорошее, и плохое, поэтому пришло время подумать, что пора позаботиться о себе и своей семье. Предложение, которое мы получили из Саудовской Аравии, меня потрясло. Оно решило бы мою личную жизнь, жизнь моих родителей, моего сына и многих других людей.

Конечно, мы думали об уходе (из «Барселоны»), я посчитал, что, возможно, сейчас самое подходящее время для этого, но потом мы поговорили с тренером (Ханс-Дитером Фликом), сначала по телефону, а затем лично в начале предсезонки, и ему удалось убедить меня остаться. И я рад, что он это сделал», — приводит слова Рафиньи ESPN.

В сезоне-2024/2025 Рафинья сыграл 57 матчей во всех соревнованиях, где забил 34 гола и сделал 25 ассистов. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.