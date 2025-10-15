Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гаттузо прокомментировал победу сборной Италии в матче с Израилем

Гаттузо прокомментировал победу сборной Италии в матче с Израилем
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался после матча 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором его команда обыграла Израиль со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Израиль
1:0 Ретеги – 45+2'     2:0 Ретеги – 74'     3:0 Манчини – 90+3'    

«Мы хорошо сыграли. Все помнят матч месячной давности (победа Италии со счётом 5:4. — Прим. «Чемпионата»). Они заставили нас танцевать. Поздравляю ребят, особенно Джиджо (Доннарумму), который сделал несколько хороших сейвов. Лично я доволен. Я увидел отличную игру и рад, что мы не пропустили ни одного гола. Мы сыграли так, как и должны были, хотя сегодня нам было что терять. Очень, очень хорошо.

Но мы должны уметь терпеть, мало какая команда в мире способна на это. Когда мяч у нас, то качество на высоте, но нам нужно вернуть стабильность и работать над каждым дюймом. Плей-офф? Мы не будем расслабляться, будем надеяться на божье благословение и на то, что мы не потеряем ни одного игрока. Мы сыграем два крепких матча и постараемся сформировать компактный костяк, который сможет хорошо проявить себя как на поле, так и за его пределами», – приводит слова Гаттузо Goal.com.

Подопечным экс-футболиста «Милана» предстоит сыграть с Молдавией и Норвегией 13 и 16 ноября соответственно.

