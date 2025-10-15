Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

РФС продлил контракт с техническим партнёром до 2030 года

Комментарии

Пресс-служба сборной России объявила, что РФС продлил контракт с техническим партнёром JÖGEL до 2030 года, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале. JÖGEL — российский бренд, который выступает поставщиком экипировки сборной России с 2024 года.

«РФС и JÖGEL продлили сотрудничество до 2030 года. Ведущий отечественный производитель спортивной экипировки продолжит обеспечивать все сборные команды России. Соглашение рассчитано на период с 2026 по 2030 год с опцией продления ещё на два года. Новые комплекты игровой и парадно-тренировочной экипировки будут представлены осенью 2026 года. Впервые форма сборной России от отечественного производителя была презентована 10 марта 2024 года в Москве на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Продление контракта с JÖGEL подчеркивает стратегический курс РФС на развитие отечественного спорта и создание устойчивых партнёрских отношений с российскими производителями. Сотрудничество с JÖGEL позволяет не только обеспечить сборные команды России продукцией высокого качества, но и способствует укреплению позиций отечественного спортивного бренда на международном рынке», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России по футболу.

